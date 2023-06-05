Распоряжение региональным маткапиталом для многодетных стало проще в Иркутской области

В Иркутской области изменился порядок распоряжения материнским капиталом при оплате обучения детей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области изменился порядок распоряжения материнским капиталом при оплате обучения детей. Изменения в перечень подписаны председателем правительства региона Константином Зайцевым. О сути нововведений рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов:

– Заявитель, обратившись за распоряжением средствами капитала, вправе не предоставлять сведения о дате предоставления и регистрационном номере государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования), эта информация будет запрошена органами соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.

Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

Кстати, с начала действия закона об областном материнском (семейном) капитале, было выдано уже 56 937 сертификатов. Из них 4 981 семья решила направить средства на оплату детского образования. В этом году такой выбор сделали 718 семей. Средства выделяются из областного бюджета в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».