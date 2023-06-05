В Иркутской области вручили именные стипендии одаренным детям и талантливой молодежи

Именная стипендия от губернатора для творческих ребят вручается с 2001 года. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

5 июня в Иркутске состоялась церемония награждения именными стипендиями губернатора Иркутской области среди одарённых детей и талантливой молодёжи за достижения в области культуры и искусства. В этом году премии получили 60 начинающих музыкантов, артистов, художников и танцоров.

– Дорогие ребята, поздравляю вас с получением стипендии, – обратился к собравшимся стипендиатам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Несмотря на юный возраст, вы уже проявили себя как неординарные, яркие и трудолюбивые личности. Для этого требуется не только талант, но и настойчивость, целеустремлённость, ежедневная работа. И это большой коллективный труд: ваш, ваших педагогов, родителей. Отдельно благодарю педагогов – вы вкладываете колоссальные ресурсы в своих учеников, помогаете раскрыть их творческий потенциал. Ваши поддержка и вера в них позволяют молодым талантам добиваться больших успехов. Ваш совместный труд приносит невероятный результат.

Именная стипендия для творческих ребят вручается с 2001 года и за эти годы ее получили 980 человек. Глава региона предложил в следующем году организовать большой гала-концерт стипендиатов.

В этом году награду получили 50 воспитанников детских художественных школ и школ искусств и 10 студентов профессиональных образовательных учреждений сферы культуры. Стипендия выплачивается единовременно, её размер составляет 50 тысяч рублей.

Претендентов ежегодно отбирает министерство культуры Иркутской области. Как сообщила министр культуры региона Олеся Полунина, в этом году поступило почти 200 заявок от ребят, ставших лауреатами региональных, всероссийских и даже международных творческих конкурсов.