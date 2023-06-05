В Иркутской области на Байкальском ЦБК приступили к ликвидации отходов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие Госкорпорации «Росатом») приступил к ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Ранее был неудачный опыт с другими подрядчиками, после этого - в 2020 году - было принято решение определить исполнителем предприятие Росатома, - говорят в правительстве.

За этот период удалось достигнуть заметного прогресса, по всем трем объектам провели изыскания, апробацию существующих технологий.

Сейчас заключены госконтракты и получено разрешение на работы на двух объектах накопленного вреда: площадке бывшего цеха очистных сооружений, которая расположена менее чем в 100 м от береговой линии Байкала, и полигоне "Бабхинский", отмечают в правительстве региона.