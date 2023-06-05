До конца 2023 года в Иркутской области планируют запустить производство лития Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Комитет по строительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания обсудил изменения в региональный закон «О градостроительной политике», которые позволят ускорить запуск производства лития. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

-Предлагается освободить от необходимости получения разрешения на строительство сооружений, предназначенных для добычи из подземных вод полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, - говорят в парламенте.

В результате благодаря этому получится в скором времени запустить производство лития на территории региона.

Как говорят депутаты, важно, чтобы этот продукт также отвечал вопросам импортозамещения. Литий сейчас в дефиците, поэтому нужно начинать его производство в ближайшее время.

Говорят, что в Иркутской области производство может быть запущено уже до конца этого года.