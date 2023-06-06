В Иркутской области выберут самую отзывчивую медработницу

Для участия нужно прислать фотографию на почту: r.rahimova@phkp.ru. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкурс «Леди в белых халатах 2023 в Иркутске» запустили в Приангарье. Участие в нем могут принять сотрудницы со всех медицинских учреждений Иркутской области. Народное голосование стартовало уже 5 июня. Кстати, продлится оно ровно месяц – до 5 июля. А итоги будут подведены 10 июля.

Для участия нужно прислать фотографию на почту: r.rahimova@phkp.ru. Стоит отметить, что сотрудница должна быть запечатлена в белом халате. Также не забудьте сопроводить снимок информацией о себе: укажите имя, фамилию, должность, город или район, в котором работаете, напишите небольшой рассказ о себе, о своей профессии, поделитесь увлечениями и достижениями.

Кстати, анкеты для участия уже активно присылают сотрудницы медучреждений Приангарья. Так, первой участницей стала Козлова Мария, врач-офтальмолог Братской городской больницы №2.