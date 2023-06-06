3 млн рублей перевели пенсионер и фармацевт телефонным мошенникам в Иркутской области

В общей сложности женщина перевела аферистам более 1,5 миллионов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Иркутска, которая работает в одной из аптек города, стала жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонил аферист и представился сотрудником инвестиционной компании. Он предложил сибирячке легкий и быстрый заработок с помощью инвестиций. Нужно было вложить деньги на бирже под высокий процент. Фармацевт не могла поверить счастью, поэтому поддавшись желанию она взяла на свое имя в разных банках кредиты. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

- В общей сложности женщина перевела аферистам более 1,5 миллионов рублей, - добавляют в ведомстве. - Накануне в отдел полиции №3 Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" обратилась местная жительница. Похожая история произошла с жителем города Железногорск-Илимский.

В общей сложности жители Иркутской области отдали мошенникам более 3 млн рублей.