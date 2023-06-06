В Братске три мужчины в медицинских масках попытались ограбить женщину Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На севере Иркутской области полицейские по горячим следам раскрыли квартирный грабеж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в своих социальных сетях. - Трое злоумышленников в медицинских масках похитили из квартиры местной жительницы кошелек с деньгами, - говорят в МВД.

В ночь с 4 на 5 июня в отделение полиции обратилась жительница Братска. Она рассказала, что неизвестные проникли в ее квартиру. Грабители были в медицинских масках.

Они повалили хозяйку жилища на пол и стали обыскивать помещение. На шум отреагировала соседка заявительницы. Она начала стучать в дверь, это и спугнуло грабителей. Два из них выпрыгнули в окно со второго этажа, а третий выбежал через подъезд.

Сотрудникам ведомства уже удалось задержать всех злоумышленников. Заведено уголовное дело.