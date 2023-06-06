В селе Тангуй Братского района умер 14-летний подросток из-за сердечной недостаточности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 6 июня пришла информация о смерти 14-летнего подростка в селе Тангуй Братского района. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

- По предварительной информации смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Следов жестокого обращения на теле ребенка не выявлено, посторонних предметов рядом с телом не обнаружено, - прокомментировала она.

Кроме этого, сообщается, что во дворе дома были найдены пустые баллоны сжиженного углеводородного газа, предназначенного для бытовых нужд.

Афанасьева также добавила, что мальчик воспитывался в приемной семье с шести лет. Информация о неблагополучии в семье в субъекты профилактики не поступала.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, а ситуация находится на контроле у Уполномоченной по правам ребенка.