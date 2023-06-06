В июле 2023 года в Иркутске приступят к ремонту улицы Байкальской Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В этом году в Иркутске на улице Байкальской проведут ремонт. К работам должны приступить в начале июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– В этом году предстоит большой объем работы. За счет сложившейся экономии и благодаря дополнительному финансированию из федерального и областного бюджетов появилась возможность расширить перечень планируемых к обновлению участков, – прокомментировал Руслан Болотов.

Он добавил, что в по поводу улицы Байкальской поступало множество обращений от граждан, а покрытие действительно нуждается в замене. Со слов мэра, к такой ситуации привело нарушение технологии при прошлом ремонте.

На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на всех объектах, реализуемых по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» – это 26 объектов.