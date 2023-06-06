Новорожденных в Иркутской области проверяют на 36 врожденных и наследственных заболеваний

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Межрегиональный медико-генетический центр расширенного неонатального скрининга. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Межрегиональный медико-генетический центр расширенного неонатального скрининга (ММГЦ), действующий на базе ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека». Он познакомился со специалистами учреждения и проектами, над которыми они работают, а также обсудил с руководством центра работу по сохранению репродуктивного здоровья населения и раннего выявления заболеваний и новорожденных

С 2023 года в рамках федеральной программы расширенного неонатального скрининга в Приангарье делается анализ на 36 врождённых и наследственных заболеваний - до этого младенцы проверялись только на 5 заболеваний. Это стало возможным благодаря включению ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» в перечень из 10 федеральных центров компетенций для реализации федеральной программы.

Распоряжением правительства региона была утверждена программа «Обеспечение расширенного неонатального скрининга». Теперь у всех новорожденных в Иркутской области на вторые сутки жизни берут пробу крови и направляют на исследование в ММГЦ. Таким образом появляется возможность максимально быстро поставить диагноз и, при необходимости, начать лечение или дать родителям рекомендации по корректировке образа жизни малыша.

В числе прочего, глава региона обсудил с и.о. министра здравоохранения региона Алексеем Шелеховым и директором центра Любовью Рычковой перспективы выездов сотрудников центра в составе медицинских бригад в отдаленные территории региона, а также проект по поддержке репродуктивного здоровья коренных малочисленных народов.

– В научном центре реализуется много направлений, необходимых сегодня жителям нашего региона, – отметил Игорь Кобзев. - Создадим рабочую группу по дальнейшему взаимодействию региональной системы здравоохранения и федерального центра. Договорились, что в ближайшее время специалисты центра проведут выездное обследование жительниц в одной из северных территорий. Говорили о возможностях запуска региональных пилотных проектов по работе с коренными малочисленными народами. Благодарен сотрудникам центра за готовность делиться опытом.