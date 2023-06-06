В Иркутской области будут расширять штаб по оказанию гуманитарной помощи в зону СВО Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Региональный штаб по оказанию гуманитарной помощи в зону СВО будет расширяться. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

- С начала СВО из Иркутской области было направлено более 2,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, 52 единицы техники. Эту работу координируют волонтерские и общественные организации, главы муниципалитетов, МЧС, ОНФ, региональные отделения политических партий, - говорят в правительстве.

Власти региона также добавили, что всю гуманитарную помощь доставляют различными способами - военно-транспортная авиация, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Сейчас поступают просьбы на приобретение материально-технических средств, эти просьбы прорабатываются. Со всеми заявками сейчас работают. В частности, привлекают и бизнес-сообщество, так как они согласны подключиться.

На сегодняшний день ожидают отправки 40 автомобилей, 40 тонн гуманитарной помощи и индивидуальных посылок, 1500 кг плазмы крови.