В начале июля дорожники приступят к ремонту на улице Байкальская в Иркутске

Сейчас продолжают круглосуточно устранять небольшие ямы. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В начале июля 2023 года дорожники приступят к ремонту на улице Байкальская в Иркутске. Работы будут проходить на участке от улицы Волжская до Станиславского. Там снимут верхний слой покрытия, выполнят выравнивание и заасфальтируют. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации столицы Приангарья.

– В этом году предстоит большой объем работы. За счет сложившейся экономии и благодаря дополнительному финансированию из областного и муниципального бюджетов появилась возможность расширить перечень планируемых к обновлению участков, – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Стоит отметить, что дорожные работы в столице Приангарья идут полным ходом. Сейчас сотрудники ремонтируют 26 участков в Иркутске. Также в планах у администрации привести в порядок дорогу в бывшем городке ИВАТУ.

Сейчас продолжают круглосуточно устранять небольшие ямы. Накануне в порядок привели участки на улицах Рабочего Штаба, Радищева, Кожзаводская, Мельничная и Фабричная, Жуковского, Дзержинского.