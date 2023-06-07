Два раза спасатели выезжали тушить один и тот же дом в поселке Куйтун

Сейчас разыскивают виновника пожара. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС по Иркутской области рассказали необычную историю, которая произошла с ними в поселке Куйтун в ночь с 6 на 7 июня. Спасатели дважды выезжали на вызов по одному и тому же адресу. Оба раза из двухэтажного кирпичного дома эвакуировались 15 жильцов. К счастью, никто не пострадал.

- Первое сообщение о пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице 1 Рабочая поступило в пожарно-спасательную службу в 12-м часу ночи. Горели вещи и пол в прихожей на площади 1 квадратный метр, - рассказывают в ведомстве. - Открытый огонь был потушен до прибытия пожарных подразделений. Осмотр места пожара показал, что возгорание случилось в результате поджога.

Но уже в 04:30 спасателям вновь позвонили. Горел опять дом по адресу 1 Рабочая. В этот раз огонь распространился по стене и полу на площади 3 квадратных метра. Второй случай также стал следствием поджога. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства и виновника пожара прошлой ночью.