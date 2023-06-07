Три жилых дома и хозяйственные постройки горели в Иркутской области ночью 7 июня

Пожары вспыхнули в Черемховском и в Нижнеилимском районах. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели и день, и ночь стоят на страже нашей безопасности. Так, в ночь на 7 июня сотрудники МЧС по Иркутской области потушили три жилых дома и хозяйственные постройки. Пожары вспыхнули в поселке Михайловка Черемховского района и в поселке Новая Игирма, который находится в Нижнеилимском районе. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

- В обоих случаях горели жилые дома, говорят в ведомстве. - В условиях плотной застройки огонь с жилых строений распространился на пристроенные вплотную хозяйственные постройки.

Также пожар мог перейти и на соседние дома. Но в обоих случаях сотрудники МЧС вовремя справились с огнем и потушили его всего за час. К счастью, обошлось без пострадавших. Кстати, сотрудники отмечают, что вспыхнули пожары по электротехническим причинам.

Напомним, что также в ночь на 7 июня спасатели дважды выезжали на вызов по одному и тому же адресу в поселке Куйтун. Горел дважды двухэтажный кирпичный дом.