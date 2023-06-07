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НовостиПроисшествия7 июня 2023 4:42

«Черные лесорубы» вывезли древесину на 300 млн руб в Иркутской области

Мужчины вывезли через границу более 84 тыс. куб. м пиломатериалов
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Мужчины занимались контрабандой лесоматериалов.

Мужчины занимались контрабандой лесоматериалов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношение четырех «черных лесорубов». Мужчины занимались контрабандой лесоматериалов. Своими действиями они причинили ущерб в 300 млн рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре.

- Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех членов преступного сообщества, - говорят в ведомстве. - Они обвиняются по факту участия в преступном сообществе, организации преступного сообщества и контрабанде стратегически важных ресурсов.

Оказывается, в период с 2012 года по 2015 год мужчины проворачивали свои дела в Чите Забайкальского края. Они подделали таможенную декларацию и вывезли через границу ЕАЭС свыше 84 тыс. куб. м пиломатериалов. Прокуратура направила дело в Черновский районный суд Читы. Там оно будет рассмотрено.