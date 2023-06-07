На 10 сентября назначены выборы депутатов в Заксобрание Иркутской области

В новый состав войдет 45 депутатов. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Стало известно, что выборы депутатов в Законодательное Собрание Приангарья пройдут в Единый день голосования – 10 сентября текущего года. Стоит отметить, что в новый состав войдет 45 депутатов. Из них 22 кандидатов выберут по одномандатным округам, и еще 23 по партийным спискам. Данный состав будет избран на пять лет. Об этом КП-Иркутск рассказали в Заксобрании Иркутской области.

- Соответствующее решение принял региональный парламент в рамках очередной сессии, которая проходит под председательством Александра Ведерникова, - добавляют сотрудники Заксобрания.

Стоит отметить, что в 2023 году депутаты будут избираться по новой территориальной схеме избирательных округов. Самые кардинальные изменения произошли в Иркутске. Так, столица Приангарья теперь поделена на 6 округов (ранее было 5). В последний округ вошли часть Ленинского округа Иркутска и часть Иркутского района.