В Иркутской области 6 июня три человека погибли в ДТП с микроавтобусами. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

Стали известны подробности аварии, которая произошла 6 июня на 140 км автодороги «Жигалово-Казачинское». Там столкнулись два микроавтобуса Toyota Hiace и грузовик МАЗ. Подробностями поделился губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

-Микроавтобусы ехали из Киренска в Иркутск. Там было девять пассажиров. В результате ДТП три человека погибли - в их числе водитель и два пассажира. Еще один человек получил серьезные травмы, - рассказывает губернатор.

Бортом санавиации 55-летнего мужчину доставили в Иркутскую областную клиническую больницу. Ему потребовалась помощь нейрохирурга и травматолога. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Помимо этого, помощь также была нужна и 12-летнему ребенку. Он в состоянии шока находится в Жигаловской больнице.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.