В Иркутске городская библиотека № 16 имени Д. Г. Сергеева станет модельной Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Иркутская городская библиотека № 16 имени Д. Г. Сергеева станет модельной. Модернизацию проводят по национальному проекту "Культура".

-В Иркутске такие учреждения создают впервые. Здесь организуют специальные зоны для деловых встреч, концертных программ, тихого чтения, игровых и познавательных мероприятий, - говорят в администрации.

Книжный фонд дополнят новыми российскими и зарубежными изданиями. Помимо этого, будет здесь и современная техника по типу интерактивных панелей и виар-очков. Будут размещены графические планшеты.

Открытие библиотеки запланировано осенью этого года.

Основные ремонтные работы уже завершены. Сейчас внутри здания расписывают стены, оснащают помещения необходимой мебелью.