В Иркутске оградили образовавшуюся яму на пересечении улиц Ленина и Горького

В Иркутске на пересечении улиц Ленина и Горького провалился кусок асфальта. При этом яма была достаточно большой. В администрации города "КП-Иркутск" подтвердили информацию о появившейся яме.

-Сейчас специалисты выясняют причину, чтобы устранить провал, - добавили в администрации города.

В то же время в мэрии Иркутска добавили, что сама яма уже давно огорожена специальной металлической решеткой. Более того, сама территория огорожена сигнальной лентой. Сроков исправления ситуации не приводится.

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