В Иркутской области выявили преступную группу лесных контрабандистов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области сотрудники МВД России выявили преступное сообщество контрабандистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данным следственных органов, организаторами были два гражданина из государств Восточной Азии. Помогал им владелец местного заготовительного предприятия, он был судим за преступления в лесной отрасли, - говорят в МВД.

Как итог, были зафиксированы 20 незаконных рубок лесных насаждений. Суммарно срублено свыше 2,5 тысячи кубометров. Есть нарушения и по части перевозки незаконно изготовленной древесины.

Зафиксировано 18 фактов контрабанды пиломатериала в крупном размере на общую сумму свыше 100 млн рублей.

У мужчин изъяли пиломатериалы, специальную технику и документацию. Заведено уголовное дело, теперь им всем избрана мера пресечения, отметила официальный представитель МВД Иркутской области Ирина Волк.