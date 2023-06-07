Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию в Усть-Илимске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области правительство провело совещание под руководством губернатора Игоря Кобзева. Совещание собиралось по поводу положения дел в Усть-Илимске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Я сегодня вызвал и мэра города Усть-Илимска Анну Игоревну Щекину и пригласил депутатов Законодательного собрания. Это связано с огромным количеством обращений от жителей Усть-Илимска в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, социально значимых объектов, где идет капитальный ремонт, а также общественных пространств, - прокомментировал Игорь Кобзев.

Он добавил, что власти области обеспокоены тем, как обстоят дела в этом городе. Губернатор обратил внимание на то, что каждый год городу увеличивают финансирование, однако много возвращается обратно в бюджет, так как не использовано.

По мнению Кобзева, в городе идет нарушение управленческой компетенции.

В рамках совещания власти обсудили дальнейшие действия по изменению ситуации в муниципалитете. Принято решение, что исправить ситуацию необходимо в течение трех месяцев.