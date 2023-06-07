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НовостиОбщество7 июня 2023 11:09

Экс-министра здравоохранения Якова Сандакова отправили под арест до 11 августа 2023 года

Следком региона продолжает расследование
Елена СИНИЦА
В отношении экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова завели еще одно дело

В отношении экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова завели еще одно дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области заведено еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-По версии следствия, весной прошлого года он получил взятки на общую сумму в размере восьми миллионов рублей. После этого он придал им правомерный вид и воспользовался по своему усмотрению, - говорят в следкоме.

В дальнейшем он использовал эти деньги для операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. Впоследствии на вырученные деньги от продажи ценных бумаг он приобрел в собственность квартиру, расположенную в Москве.

Таким образом, Яков Сандаков обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе следственного комитета также добавили и то, что по решению суда Сандакову продлили арест до 11 августа 2023 года.

Теперь следственные органы продолжают расследование.