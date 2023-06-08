Садоводы высадили цветы на пересечении улиц Российской и Марата в Иркутске

Над эскизом озеленения работали настоящие профессионалы. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Недавно в центре города активисты Иркутского городского клуба садоводов-опытников им.Томсона провели традиционную акцию. Садоводы высадили цветы на клумбу, которая находится на пересечении улиц Российской и Марата. Акция является ежегодной, ее провели уже в седьмой раз. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

– С 2017 года мы поддерживаем инициативу руководства нашего города по украшению цветами уголков Иркутска. Ежегодно меняем концепцию оформления клумбы, состав и ассортимент культурных растений, - рассказала председатель организации Надежда Зыкова.

Кстати, в 2023 году над эскизом работали настоящие профессионалы. Архитекторы, биологи и агрономы разработали настоящую красоту. Специалисты подобрали многолетники и однолетники: ирисы, лилейники, бархатцы, цинии, хосты, спиреи, ромашки, вербейник. И все разных расцветок. Также посадили иву извилистую и кизильник.