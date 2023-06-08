В Юрте Тайшетского района в водном карьере утонул подросток Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Юрте Тайшетского района правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мальчика 2006 года рождения. Его тело нашли на обводненном карьере вблизи поселка Юрты. Об этом сообщает Тайшет24.

-Информация появилась 7 июня.По имеющейся информации, подросток со своим 12-летним братом приехал из Иркутска к родственникам. Ребята решили отправиться к карьеру. Младший находился на самодельном плоту, старший плыл, толкая его перед собой, - пишет издание.

В один момент подросток скрылся под водой. Позднее спасатели уже подняли его тело со дна, глубина водоема - до двух метров. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам говорят, что причина гибели ребенка - купание в необорудованном месте. Кроме этого, за ребятами не приглядывали взрослые, поэтому меры не были приняты своевременно.