Пострадавшим от весеннего половодья в Иркутской области перечислили 13 млн рублей

Деньги были выделены из резервного фонда правительства региона Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Пострадавшие от весеннего паводка жители Катангского района получили денежную компенсацию. Суммарно было перечислено порядка 13 миллионов рублей. Деньги были выделены из резервного фонда правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

– 6 июня было подписано распоряжение председателя правительства Иркутской области Константина Борисовича Зайцева о выплатах 393 пострадавшим. Это те граждане, которые были зарегистрированы на территории Катангского района, - говорят в правительстве.

В результате по 10 тысяч рублей было выплачено 393 людям. Эта сумма выплачивалась как единовременная материальная помощь. За полную утрату имущества правительство выделяло из фонда по 100 тысяч рублей. Такую выплату получили 17 человек.

151 житель получил выплату в размере 50 тысяч рублей, так как имущество утрачено частично.

Напомним, что все случилось в мае 2023 года. Тогда в зоне подтопления оказались 196 жилых домов.