За сутки мошенники выманили у 16 жителей Иркутской области 21 миллион рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области за сутки 16 местных жителей пострадали от действий мошенников. В совокупности злоумышленники выманили у горожан более 21 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Например, 75-летней иркутянке позвонил мошенник, который представился сотрудником Центрального банка. Он рассказал, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы деньги сохранились, нужно было якобы перевести их на резервный счет. Так пенсионерка потеряла более 12 миллионов, - говорят в полиции.

Помимо этого, 65-летняя жительница областной столицы отдала 4,5 миллиона рублей лжесотрудникам правоохранительных органов.

Также сотрудники полиции задержали 21-летнего курьера, который помогал мошенникам обманывать людей по схеме "ваш родственник попал в ДТП". В апреле он забрал у троих пенсионеров суммарно более 500 тысяч рублей.