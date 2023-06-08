В Чите мужчина намочил футболку и побежал спасать людей из горящей пятиэтажки Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В пятиэтажном доме на Магистральном переулке в Чите случился пожар. Из него вовремя удалось спасти троих людей. Так, пенсионерку спасли пожарные, а вот мужчин - случайный прохожий, который оказался по близости до приезда МЧС. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Мы с бригадой делали ремонт в доме, увидели столб дыма из окон дома по соседству, я сразу побежал туда. Снял футболку, прижал к лицу, - говорит Евгений Ефаров.

После этого он попытался с другом туда подняться, но вообще было невозможно. Они взяли одного мужчину и спустили до первого этажа. Как выяснилось, он попытался спасти своего отца.

К тому времени еще не приехали пожарные, но каждая минута была на счету. Поэтому Евгений попытался вытащить пенсионера из горящей квартиры.

До квартиры на пятом этаже пробирался буквально ползком и на ощупь. Евгений скромно добавил, что так поступил бы на его месте каждый.