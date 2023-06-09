«Пахло горелой проводкой»: кафе и торговый центр сгорели в Усолье-Сибирском ночью 9 июня

Пожар был ликвидирован на площади 350 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасателям ночью 9 июня позвонили очевидцы и сообщили, что на Ленина в Усолье-Сибирском горит кафе «Харбин». К общепиту близко прилегали торговый центр «Арго» и жилой дом. Пожар в любой момент мог перекинуться на другие строения. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

- На момент прибытия первых подразделений магазин и кафе были закрыты, посетителей не было, огнем была полностью охвачена кровля кафе. В связи с плотной застройкой пожару был присвоен повышенный ранг сложности, - говорят сотрудники ведомства. - В 3:18 пожар был локализован, а в 4:20 ликвидирован на площади 350 квадратных метров.

Пожар уничтожил кафе, торговый центр, хозяйственную постройку и частично кровлю жилого дома. К счастью, никто не пострадал. Дознавателям еще предстоит раскрыть причины пожара. Для этого нужно провести обследования зданий и пожарно-технические экспертизы.

- При опросе свидетелей и хозяев помещений установили, что с вечера в здании кафе сильно пахло горелой проводкой, на утро был вызван электрик для обследования сети, - говорят спасатели.