Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 1:45

«Пахло горелой проводкой»: кафе и торговый центр сгорели в Усолье-Сибирском ночью 9 июня

Ночью 9 июня в Усолье-Сибирском сгорели кафе и торговый центр
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Пожар был ликвидирован на площади 350 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован на площади 350 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасателям ночью 9 июня позвонили очевидцы и сообщили, что на Ленина в Усолье-Сибирском горит кафе «Харбин». К общепиту близко прилегали торговый центр «Арго» и жилой дом. Пожар в любой момент мог перекинуться на другие строения. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

- На момент прибытия первых подразделений магазин и кафе были закрыты, посетителей не было, огнем была полностью охвачена кровля кафе. В связи с плотной застройкой пожару был присвоен повышенный ранг сложности, - говорят сотрудники ведомства. - В 3:18 пожар был локализован, а в 4:20 ликвидирован на площади 350 квадратных метров.

Пожар уничтожил кафе, торговый центр, хозяйственную постройку и частично кровлю жилого дома. К счастью, никто не пострадал. Дознавателям еще предстоит раскрыть причины пожара. Для этого нужно провести обследования зданий и пожарно-технические экспертизы.

- При опросе свидетелей и хозяев помещений установили, что с вечера в здании кафе сильно пахло горелой проводкой, на утро был вызван электрик для обследования сети, - говорят спасатели.