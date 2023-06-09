С 30 июня по 15 сентября частично перекроют улицу Шпачека в Иркутске

Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно на сайте администрации Иркутска появилась информация, что в городе перекроют дорогу. Так, во 2-м Иркутске проезд для машин закроют по улице Шпачека, а именно на участке от улицы Сибирских Партизан до улицы Ползунова. Движение будет ограничено с 30 июня по 15 сентября.

- С 30 июня по 15 сентября 2023 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Шпачека на участке от улицы Сибирских Партизан до улицы Ползунова. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», - добавляют в мэрии Иркутска.

А вот движение на улице Марии Ульяновой уже сегодня, 9 июня, станет свободным. А точнее откроют участок от улицы Ленинградская до улицы Мира.