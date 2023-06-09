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НовостиПроисшествия9 июня 2023 5:09

Угроза перехода лесных пожаров с Красноярского края в Иркутскую область отсутствует

Иркутская область и Красноярский край выработали механизм взаимодействия для недопущения перехода лесных пожаров
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Вблизи Красноярского края находится восемь лесничеств Иркутской области.

Вблизи Красноярского края находится восемь лесничеств Иркутской области.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Недавно в формате видео-конференции связались представители Приангарья и Красноярского края. Решался острый вопрос - предотвращение перехода лесных пожаров из соседних регионов на территорию лесного фонда Иркутской области.

– Мы обеспокоены возможностью перехода огня с соседнего Красноярского края на территорию Тайшетского района. Нам необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить этого, а также выработать механизм совместных действий при реагировании на приграничные пожары, - говорят власти области.

Вблизи Красноярского края находится восемь лесничеств Иркутской области. Сейчас в соседнем регионе из-за жары введен режим чрезвычайной ситуации. А еще в 57 муниципалитетах действует особый противопожарный режим. Сотрудники активно тушат возгорания в четырех районах края. Пока угроза перехода лесных пожаров на территорию Иркутской области отсутствует.

Леса, которые граничат с Красноярским краем, сейчас охраняют 10 лесопожарных станций и семь авиаотделений. А это около 160 единиц лесопожарной техники. В авиамониторинге постоянно задействовано девять самолетов и три вертолета для переброски личного состава парашютно-десантной пожарной службы.