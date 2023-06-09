Угроза перехода лесных пожаров с Красноярского края в Иркутскую область отсутствует

Вблизи Красноярского края находится восемь лесничеств Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Недавно в формате видео-конференции связались представители Приангарья и Красноярского края. Решался острый вопрос - предотвращение перехода лесных пожаров из соседних регионов на территорию лесного фонда Иркутской области.

– Мы обеспокоены возможностью перехода огня с соседнего Красноярского края на территорию Тайшетского района. Нам необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить этого, а также выработать механизм совместных действий при реагировании на приграничные пожары, - говорят власти области.

Вблизи Красноярского края находится восемь лесничеств Иркутской области. Сейчас в соседнем регионе из-за жары введен режим чрезвычайной ситуации. А еще в 57 муниципалитетах действует особый противопожарный режим. Сотрудники активно тушат возгорания в четырех районах края. Пока угроза перехода лесных пожаров на территорию Иркутской области отсутствует.

Леса, которые граничат с Красноярским краем, сейчас охраняют 10 лесопожарных станций и семь авиаотделений. А это около 160 единиц лесопожарной техники. В авиамониторинге постоянно задействовано девять самолетов и три вертолета для переброски личного состава парашютно-десантной пожарной службы.