В драмтеатре Иркутска впервые покажут спектакль «Двенадцать стульев» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Впервые на сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова представят спектакль «Двенадцать стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Это будет самая авантюрная премьера сезона. Комедия с элементами мюзикла - масштабная работа. В ней задействованы более 20 артистов, которые сделают из сатирической истории настоящее шоу, - делятся в иркутском театре.

Как рассказывает режиссер спектакля Андрей Любимов, это будут "слезы сквозь смех". Иркутскому зрителю хотят не только подарить праздник, но и показать человеческое содержание героев - их драму, их мечту.

При этом Любимов отметил, что зрителю стоит ждать ошеломительный финал.

В спектакле прозвучат 12 песен – известные произведения Леонида Утесова и Александра Вертинского.

Премьера спектакля состоится 23 июня.