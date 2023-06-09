В Усть-Илимске завершились поиски 4-летней девочки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К сожалению, без новостей о пропаже детей не обходится. Сегодня, 9 июня, в социальных сетях Усть-Илимска Иркутской области распространилась информация о пропаже четырехлетней девочки.

- Пропала девочка 4 года. Одета: белая панамка, серые штаны и синяя футболка с котятами. Увидевших ее, просьба сообщить в полицию, - такое сообщение распространялось в социальных сетях города.

Вечером 9 июня в ГУ МВД России по региону КП-Иркутск сообщили, что девочку нашли живой, в соседнем дворе.

Ранее сообщалось, что в Иркутске ведутся поиски полуторагодовалой девочки. Днем 9 июня местная жительница была со своей дочерью на берегу реки Ушаковка в районе садоводство "Просвещение". В какой-то момент она заметила, что дочь пропала.