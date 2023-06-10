Губернатор Иркутской области встретился с жителями Мегета

На завершение работ потребуется около 1,5 лет. Фото: правительство Иркутской области

Встречу с жителями поселка Мегет провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На ней так же присутствовали Председатель Правительства региона Константин Зайцев, представители нескольких министерств, администрации Ангарского городского округа, надзорных органов и руководства Восточно-Сибирской железной дороги. Все они отвечали на вопросы об организации проезда на время реконструкции путепровода через железнодорожные пути, который соединяет две части населенного пункта и множество других.

– С проблемами, возникшими в связи с закрытием виадука, ко мне неоднократно обращались жители, в том числе через социальные сети. Все возникающие у них вопросы мы собрали, обсудили на расширенном совещании с участием региональных министерств, администрации городского округа, контрольно-надзорных органов, руководства Восточно-Сибирской железной дороги. К сожалению, закрытие моста для проведения капитального ремонта необходимо, другого варианта нет. Но наша задача на период ремонтных работ приложить все усилия, чтобы сократить неудобства для проживающих. Для этого был составлен план мероприятий, часть из них уже реализована. И сегодня на этой встрече мы обсудим дальнейшую работу, в том числе с учётом ваших замечаний, как в связи с ремонтом путепровода, так и по другим волнующим вас направлениям, – обратился к собравшимся глава региона.

О том, что уже сделано, чтобы обеспечить мегетчан доступом к социальным объектам, рассказал мэр АГО Сергей Петров.

Временная объездная дорога через Вересовку отсыпана и грейдирована, благодаря участию главы региона достигнута договоренность с железнодорожниками об открытии проезда под путями - проехать там можно на легковом транспорте. Объезд уже начали поливать от пыли. Проведен и ямочных ремонт участков старого Московского тракта для проезда через Ангарск. Скорректировано расписание местных пригородных автобусов, прорабатывается механизм подвоза детей в школу - губернатор отметил необходимость обратить внимание и на детей, посещающих детский сад.

В ближайшие дни в деревне Зуй появится аптечный пункт, уже организована выездная торговля по два дня в неделю в Зуе и Ударнике. Определены алгоритмы работы экстренных служб. Любые обращения жителей принимаются по телефону (3955) 52-31-40.

Самое главное - уже определен подрядчик, который будет проводить капитальный ремонт закрытого моста. На завершение работ потребуется около 1,5 лет.

- Я благодарю вас всех за терпение и понимание сложившейся ситуации, - обратился к собравшимся Игорь Кобзев. - Встречи с вами будут проводиться еженедельно, при необходимости на них будут приезжать те специалисты, которые смогут ответить на ваши вопросы и оперативно решить возникающие проблемы.