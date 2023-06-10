Пассажир иномарки погиб в ДТП по вине пьяного водителя в Нижнеилимском районе

Результат медицинского освидетельствования показал, что водитель был пьян. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Нижнеилимском районе, в результате которого погиб пассажир. Авария произошла вечером, 9 июня, на автодороге Железногорск-Илимский - Хребтовая. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

- Как предварительно установили правоохранители, 36-летний местный житель управлял автомобилем «Тойота Камри». В какой-то момент мужчина не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и допустил опрокидывание транспортного средства, - говорится в сообщении.

В результате происшествия, водителя и пассажира автомобиля госпитализировали в больницу, где 40-летний пассажир скончался. Результат медицинского освидетельствования показал, что водитель был пьян. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.