Транспорт арендаторов леса могут привлечь к тушению пожаров в Братске и районе

Сейчас в Братске и районе находится 2,6 млн гектаров леса. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Водный транспорт арендаторов леса могут привлечь к тушению лесных пожаров в Братске и Братском районе. Этот вопрос был решен недавно в режиме видео-конференции. На ней присутствовали власти Иркутской области, мэр Братского района, руководители лесничеств и арендаторы лесного фонда. На онлайн встрече обсуждали прохождение пожароопасного сезона 2023 года на территории Братска и района.

- Важный вопрос – доставка сил и средств пожаротушения к возгораниям в труднодоступных местах водных путем. Договорились с арендаторами, имеющими собственные баржи и паромные переправы, подготовить свои предложения о заключении договоров для использования их транспорта в тушении, - рассказал Павел Кирдяпкин, осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области.

Сейчас в Братске и районе находится 2,6 млн гектаров леса. Стоит отметить, что в аренде находится - 1,8 млн гектаров. На сегодня с арендаторами заключено 22 соглашения, которые обязывают их участвовать в тушении лесных пожаров. Также в Братском районе находится лесопожарная станция III типа. На ней за обстановкой следят 46 специалистов. В их владении находится 14 машин: бульдозеры, лесопожарные и колесные тракторы, вездеход, пожарные автоцистерны.