12-летний мальчик утонул в реке Шадринка в Черемховском районе 10 июня

Двое парней находились у водоема и купались там без присмотра родителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12-летний мальчик утонул на реке Шадринка в Черемховском районе вечером 10 июня. Оказалось, двое парней находились у водоема и купались там без присмотра родителей. Юные сибиряки прыгали в воду с самодельных нырялок. Один из таких прыжков закончился трагедией. Мальчик начал тонуть, а вскоре ушел под воду. Спасти его не удалось. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

- По данному факту следственным отделом по городу Черемхово организовано проведение доследственной проверки по факту причинения смерти по неосторожности, - говорят в ведомстве.

Также проверку организовала и прокуратура Иркутской области. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств и причин трагедии.

- По итогам проверки будет дана оценка исполнению законов о семейном благополучии, а также соблюдению органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности пребывания граждан на водных объектах, - говорят сотрудники прокуратуры.

Если сотрудники ведомства выявят нарушения в исполнении законов, то будут приняты меры реагирования.