Прокуратура проводит проверку по факту гибели 12-летнего мальчика в Черемховском районе

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин трагедии. Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура установит обстоятельства гибели ребенка в водоеме Черемховского района. Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летний мальчик утонул в реке Шадринка вечером 10 июня. Сейчас прокуратура Иркутской области организовала проверку. Также ведомство поставило на контроль установление обстоятельств и причин трагедии.

Во время проверки прокуратура установит исполнение законов о семейном благополучии. Также сотрудники ведомства определят соблюдение органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности пребывания граждан на водных объектах. Если будут выявлены нарушения, то прокуратура примет меры реагирования.

- Летние каникулы только начались, а в регионе зарегистрирован не первый случай гибели несовершеннолетнего в водоеме, - говорят сотрудники прокуратуры. - Предупреждаем об опасности бесконтрольного купания несовершеннолетних в водоемах и их пребывания вблизи них, а также о необходимости купания только в разрешенных местах под присмотром взрослых. Призываем родителей и других законных представителей провести беседы с детьми во избежание несчастных случаев на воде. Беспечность может обернуться трагедией!