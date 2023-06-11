Ливень, град, грозы и шквалистый ветер нагрянут 12 июня в Иркутскую область

12 июня ожидается настоящий калейдоскоп непогоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГУ МСЧ по Иркутской области предупредили жителей об ухудшении погоды на 12 июня. Так, в понедельник ожидается настоящий калейдоскоп непогоды. По области местами пройдут сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, северо-западный шквалистый ветер до 15-20 м/с, местами до 21-26 м/с.

- Рекомендуем отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов, - говорят сотрудники МСЧ по Иркутской области.

Так, 12 июня по области ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди и грозы. А в некоторых районах ожидаются сильные дожди и ливни. Днем воздух прогреется до +18…+23, при облачной погоде до +10…+15.