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НовостиОбщество11 июня 2023 5:47

Ливень, град, грозы и шквалистый ветер нагрянут 12 июня в Иркутскую область

Днем 12 июня потеплеет до +18…+23 градусов в Иркутской области
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
12 июня ожидается настоящий калейдоскоп непогоды.

12 июня ожидается настоящий калейдоскоп непогоды.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГУ МСЧ по Иркутской области предупредили жителей об ухудшении погоды на 12 июня. Так, в понедельник ожидается настоящий калейдоскоп непогоды. По области местами пройдут сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, северо-западный шквалистый ветер до 15-20 м/с, местами до 21-26 м/с.

- Рекомендуем отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов, - говорят сотрудники МСЧ по Иркутской области.

Так, 12 июня по области ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди и грозы. А в некоторых районах ожидаются сильные дожди и ливни. Днем воздух прогреется до +18…+23, при облачной погоде до +10…+15.