С наступлением жаркой погоды, выходных и праздничных дней предсказуемо выросло количество желающих посетить остров Ольхон. Фото: минтранс Иркутской области.

Теперь организовать свой отпуск на Байкале стало еще проще. Так, жители Иркутской области могут следить за очередью на паром до Ольхона. Ведь недавно со стороны материка установили две камеры видеонаблюдения. Об этом КП-Иркутск рассказали в министерстве транспорта Приангарья.

- С наступлением жаркой погоды, выходных и праздничных дней предсказуемо выросло количество желающих посетить остров Ольхон. Среднее время ожидания парома - 2 часа. Чтобы водителям было проще планировать поездку и время выезда на переправу, министерство транспорта и дорожного хозяйства обеспечило материк двумя камерами видеонаблюдения, - говорят сотрудники министерства.

За очередью можно наблюдать в режиме онлайн. Сейчас рейсы выполняют три парома: «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Стоит отметить, что они работают без перерывов. Так, в течение дня «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота» выполняют 19-20 рейсов. А перевозят они по 18 легковых автомобилей, при наличии грузовых машин - 10-12 легковых автомобилей. А вот «Дорожник» может перевести до 10 легковых машин.