Шесть лесных пожаров потушили в Иркутской области

Пострадало 17,7 гектаров. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Шесть новых пожаров удалось потушить в лесном фонде Иркутской области. Пострадало 17,7 гектаров. Возгорания произошли в Эхирит-Булагатском, Иркутском, Черемховском, Жигаловском, Тулунском и Нижнеудинском районах. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- В локализованном состоянии на утро 11 июня перешел и в настоящее время потушен пожар на площади 15 гектаров в Нижнеудинском районе. В Нижнеилимском районе локализован очаг на площади 4,1 гектара. Кроме того, в локализованном состоянии перешло возгорание на землях обороны в Братском районе, его площадь составляет 25 гектаров, - добавляют власти Приангарья.

Стоит отметить, что лесной пожар тушили 150 человек, в том числе 57 пожарных-десантников и 83 работника лесопожарных станций. В их распоряжении находилась 31 единица спецтехники. Также была задействована авиатехника. 7 легкомоторных самолетов и 6 Ан-2. Вертолет МИ-8 был задействован в переброске десантников.