Власти Иркутской области поздравили жителей с Днем России Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Сегодня, 12 июня отмечается День России. Власти Иркутска и Иркутской области поздравили жителей с этим праздником.

- Иркутск всегда был и остается надежным тылом страны. Наша преданность Отчизне проявляется в достойном труде, в готовности мужественно и героически защищать свое Отечество, в единстве помыслов и сплоченности. А также в заботе друг о друге и своем родном городе, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Глава областной столицы пожелал семьям Иркутска здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Поздравление подготовил и глава региона Игорь Кобзев.

- Значение этого российского праздника со временем обретает более глубокие смыслы. Мы по-новому оцениваем самостоятельность и независимость России, понимаем цену и значение этих слов,- приводит слова Игоря Кобзева пресс-служба правительства региона.