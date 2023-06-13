Бензин попал в реку Лена из-за столкновения двух танкеров

На месте работают следователи и криминалисты. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Бензин попал в реку Лена 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района. Топливо разлилось в воду из-за столкновения двух танкеров. Известно, что судно ТР-901 находилось на ремонте в порту поселка, когда с ним столкнулся танкер ТР-900 «Ерофей Хабаровск». Последний перевозил 832 тонны бензина. В результате аварии была повреждена цистерна, в которой находилось 138 тонн топлива. Часть бензина попала в реку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Экипаж оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость, - рассказал Игорь Кобзев. - Кроме того, они установили вокруг судна боновое ограждение, использовали 300 кг сорбента.

Сейчас специалисты уточняют сколько бензина попало в воду. В районе введен режим "Чрезвычайной ситуации". Есть запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет тот факт, что река - судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы недопустить забор воды из реки.

- Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по фактам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, - говорят сотрудник СУ СКР по Иркутской области.

На месте работают следователи и криминалисты. Также устанавливаются все обстоятельства столкновения.