Из-за столкновения двух танкеров в реку Лена могло попасть до 90 тонн бензина Фото: СУ СКР по Иркутской области

По предварительной информации, в акваторию реки Лена могло попасть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

-Сейчас нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов, в них действуют специальные рабочие группы. Поставлена задач отслеживать, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд, - говорит Кобзев.

Помимо этого, поручено провести мониторинг качества воды, 13 июня возьмут пробы, а потом отправят их в Иркутск.

Сейчас ведется осмотр судов, допрос экипажа. Как сообщил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев, судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв. Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бензин попал в реку Лена 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района. Топливо разлилось в воду из-за столкновения двух танкеров. Известно, что судно ТР-901 находилось на ремонте в порту поселка, когда с ним столкнулся танкер ТР-900 «Ерофей Хабаровск».