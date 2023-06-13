Воду после дождя откачивают на улицах Иркутска

Откачивают воду на тротуарах, пешеходных переходах и возле школ. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

12 июня в Иркутск нагрянули осадки, да такие, что с последствиями борются 13 июня. Сейчас специалисты с помощью спецтехники откачивают воду с пониженных участков. Данные работы проводятся на улицах Сарафановская, Баумана, Муравьева, Софьи Перовской, Напольной, Сурнова, Декабрьских Событий, Желябова, в переулке Кооперативном. Об этом КП-Иркутск рассказали в мэрии Иркутска.

- Откачиваем воду на тротуарах, пешеходных переходах и возле школ, детских садов, - рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Кроме устранения последствий от ливня, в Иркутске продолжаются работы по очистке улиц. Так, на газонах, расположенных вдоль дорог, скашивают траву и собирают мусор. Проезжую часть подметаю. А на мостах и путепроводах очищают лестницы, пешеходные зоны. Более 120 человек следят за чистотой в городских парках.