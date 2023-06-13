Жителям Иркутска напомнили о недопустимости прикорма бродячих собак Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжают вести отлов безнадзорных животных. Их стерилизуют, лечат, вакцинируют, а потом возвращают в места прежнего обитания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Специалисты управляющих организаций демонтируют будки, которые построили жители во дворах, убирают лежанки и миски, которые тоже принесли иркутяне, - говорят в администрации.

В мэрии пояснили, что собаки собираются в стаи там, где к ним проявляют заботу. В результате то место, где их подкармливают, они начинают считать своим, охраняя от "чужаков". Как итог, из-за их агрессии страдают люди и домашние питомцы. Горожан призвали не кормить бездомных собак и не обустраивать им будки и лежанки.

Такие действия являются административным правонарушением, отметили в пресс-службе городской администрации.