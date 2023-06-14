В Иркутской области в реке Лене зафиксировано превышение показателей нефтепродуктов Фото: СУ СКР по Иркутской области

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по нефтепродуктам в акватории реки Лена, по предварительным данным, действительно, фиксируется. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

-Был озвучен промежуточный итог, ожидаем данные от Роспотребнадзора, поэтому пока режим чрезвычайной ситуации действует, - написал Кобзев.

Он отметил, что действует и запрет на использование воды из реки для каких-либо нужд.

Помимо этого, стало известно, что судно "Ерофей Хабаров" покинуло территорию региона. Правоохранительные и следственные органы взяли в работу этот факт, сейчас устанавливается местоположение судна.

Что касается влияния на фауну реки, то известно, что та рыба, которая находится в реке, от попадания бензина не станет токсичной. Однако может появиться запах, написал Кобзев.

К происшествию подключились и ученые. В их числе директор Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН Андрей Иванов и декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев.

Со слов Иванова, в целом превышение ПДК по нефтепродуктам для Лены – не редкость в период большой воды, так как река судоходная. Однако жителям стоит быть осторожнее.