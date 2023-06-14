В Иркутске сотрудники "Молчановки" начали плести маскировочные сети для бойцов СВО Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской областной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского начал работу волонтерский центр. Сейчас там делают маскировочные сети для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Такие сети используют для укрытия бойцов, военной техники. Они в прямом смысле могут спасти жизнь, - прокомментировала директор библиотеки Лариса Сулейманова.

Она отметила, что волонтерский центр будет работать до тех пор, пока будет потребность в маскировочных сетях.

Сейчас в центре трудятся шесть волонтеров, все они сотрудники библиотеки. Присоединиться к ним могут все желающие, их обучают созданию сетей.

Помимо этого, библиотека принимает пожертвования - синтетический текстиль новый или бывшего употребления природных оттенков и рыболовные сети. Они необходимы для наработки навыков плетения у волонтеров.