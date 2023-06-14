В Нижнеудинске мошенники убедили женщину влезть в долги и обманули ее на 270 тысяч рублей

В Нижнеудинске мошенники убедили женщину влезть в кредиты и обманули ее на 270 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Нижнеудинске пенсионерка, поддавшись на уловки мошенников, лишилась более 270 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Женщине позвонила девушка и сказала, что является сотрудником правоохранительных органов. Она утверждала, что аферисты пытаются оформить на пенсионерку кредит,- говорят в МВД.

Женщина повелась на уловки мошенников и не раздумывая сняла со своего счета все кредитные средства. Деньги она перевела мошенникам, но и на этом звонки не прекратились.

После женщина оформила еще одну кредитную карту на 50 тысяч рублей, эти деньги она тоже отдала мошенникам. После она зашла в банковское приложение и увидела, что у нее имеются кредитные обязательства на сумму свыше 210 тысяч. В совокупности же она потеряла более 270 тысяч.