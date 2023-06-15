Последствия сильного ветра устраняют в Иркутске

Шквалистый ветер повалил деревья. Фото: Регина РАХИМОВА

Утром 15 июня сотрудники городских служб приступили к устранению последствий сильного ветра в Иркутске. Стоит отметить, что порывы ветра в ночь на 15 июня достигали 22 метров в секунду. Такой шквалистый ветер повалил деревья, повредил линий электропередач, ограждения и автомобили. Кстати, во избежание аварийных ситуаций работники ресурсоснабжающих организаций провели превентивное отключение электроэнергии в некоторых районах Иркутска. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

- Накануне вечером провел заседание оперативного штаба, чтобы скоординировать работу всех служб. На ликвидации последствий задействованы муниципальные предприятия, сетевые компании. Бригады аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» распиливают и убирают с проезжих частей и тротуаров поваленные деревья и сломанные ветки. В течение дня продолжим оперативно реагировать на все поступающие обращения. Прошу жителей быть внимательными и осторожными, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Также с 5:00 сотрудники управляющих компаний следят за чистотой и порядком во дворах Иркутска.