Роспотребнадзор: превышение содержания нефтепродуктов в реке Лене не обнаружено Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области взяли пробы воды в реке Лене ниже по течению от Киренска - в районе четырех населенных пунктов. Как сообщают КП-Иркутск в ведомстве, по результатам исследований превышения содержания нефтепродуктов не установлено.

- Обращаем внимание населения о недопустимости использования для рекреационных, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воды из реки Лена ниже по течению от места аварии до снятия режима чрезвычайной ситуации, - напоминают эксперты.

Напомним, 12 июня 2023 года два танкера столкнулись в районе поселка Алексеевск Киренского района. ТР-901 в этот момент стоял на ремонте в порту. ТР-900 «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина.